Президент России рассказал об оперативной ситуации на СВО.

Российские Вооруженные силы находятся в двух - четырех километрах в западном направлении го города Купянска. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вести" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru. Глава государства уточнил, что до освобождения данного населенного пункта бойцы двигались с востока.

Группировка "Запад" - у нее большая зона ответственности. Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 км от западной черты города. Владимир Путин, президент России

Напомним, что 20 ноября 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска, находящегося в Харьковской области. Город является административным центром одноименного района и крупным населенным пунктом в Харьковской области.Речь идет о важном логистическом центре, в котором пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог.

Путин: у России нет претензий на Сумскую область.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru