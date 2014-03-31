Путин: у России нет претензий на Сумскую область

Президент России указал на то, что наша страна использует территорию для создания буферной зоны.

Москва в настоящее время не имеет никаких политических планов на территорию Сумской области. Хотя по ней в рамках проведения специальной военной операции продвигаются Вооруженные силы России, формируя для нашего государства зону безопасности. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вести" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru. Глава государства пояснил, что наши бойцы находятся примерно в 10,5 километрах от административного центра - города Сумы. При этом речь идет о небольшом населенном пункте, в котором находится более 30 тысяч зданий.

Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Владимир Путин, президент России

Путин заявил о двух новых предложениях Киева по ограничению боевых действий.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru