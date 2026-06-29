Глава России указал на инициативы, поступившие в Москву от Банковой улицы.

Киевский режим в настоящее время предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами, чтобы перебросить силы с других участков. Соответствующее заявление российский президент Владимир путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вестей" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru. Ранее глава государства уведомил общественность о том, что Кремлю поступило от украинских властей предложение ограничить боевые действия четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.

Тоже понятно почему - потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. Владимир Путин, президент России

Путин предложил изучить доп меры для обеспечения топливом рынка России.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru