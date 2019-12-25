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МИД РФ допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
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МИД РФ допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

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Дипломат прокомментировал вероятность встречи трех мировых лидеров на площадке АТЭС.

Трехсторонняя рабочая встреча между российским президентом Владимиром Путиным,  китайским председателем Си Цзиньпином и американским президентом-республиканцем Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Шэньчжэне вполне реализуема на практике. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Известия" поделился посол по особым поручениям  при внешнеполитическом ведомстве страны, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. 

Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке.

Марат Бердыев, посол РФ по особым поручениям

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Фото: Piter.tv

Теги: атэс, владимир путин, дональд трамп, мид, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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