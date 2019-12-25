Миронов предложил ввести ежемесячную "родительскую зарплату"

В Госдуме призвал поддержать многодетные семьи.

В Москве предложили ввести на российской территории ежемесячную "родительскую зарплату" для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что в особенности такая мера государственной поддержки важна для многодетных семей. Дополнительно это снизит нагрузку на детские сады и ясли страны в первые годы жизни малыша.

Воспитание детей - это огромный труд. Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу. Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную "родительскую зарплату" не ниже прожиточного минимума. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политический деятель заметил, что сегодня воспитание детей зачастую воспринимается общественностью как частное дело семьи, но на самом деле речь идет об основе демографического и социального благополучия всего государства.

В ГД предложили предоставлять бесплатное питание всем школьникам.

Фото: Piter.tv