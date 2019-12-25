Прокуратура потребовала закрыть хостел в жилом доме на 6-й линии В. О.

Проживание осуществлялось путем предоставления койко-места за плату в размере от 450 до 1,5 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Было установлено, что в квартире дома на 6-й линии В. О. обустроили хостел. Сведения о возможном заселении размещались в интернете, проживание осуществлялось путем предоставления койко-места за плату в размере от 450 до 1,5 тыс. рублей, сообщили 31 июля в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд иск о возложении обязанности на собственников жилья прекратить незаконную деятельность. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре шестерым льготникам предоставили квартиры в Петербурге.

Фото: Piter.TV