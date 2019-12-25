Маску из "Крика" и снитч из "Гарри Поттера" выставят на торги в США

Всего с молотка уйдут более 1,4 тысяч лотов, связанных с кино и телевидением.

Легендарные предметы из культовых фильмов ужасов и фантастики скоро найдут новых владельцев. В Лос-Анджелесе на торгах Propstore можно будет купить реквизит из "Крика", "Сияния", "Гарри Поттера" и других популярных картин.

Главными лотами названы маска Гоустфейса из фильма "Крик" 1996 года и топор из "Сияния" Стэнли Кубрика. Также коллекционерам предложат побороться за перчатки Эдварда из фильма "Эдвард руки-ножницы".

Всего на аукционе Propstore планируют представить более 1,4 тысячи предметов, связанных с кино и телевидением. Также участники торгов увидят более 300 лотов с автографами и памятными вещами из мира спорта.

Одним из самых необычных предложений названа янтарная окаменелость с комаром из вступительной сцены "Парка Юрского периода" и броня Железного Человека из "Первого мстителя: Противостояние".

Начальная стоимость самых известных предметов будет варьироваться от 50 тысяч до 500 тысяч долларов. Торги состоятся с 26 по 29 августа в Калифорнии.

Ранее мы сообщали, что "Литфонд" выставил на торги раритеты из частных петербургских коллекций.

Фото: Magnific