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Благодаря прокуратуре шестерым льготникам предоставили квартиры в Петербурге
Сегодня, 9:53
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Благодаря прокуратуре шестерым льготникам предоставили квартиры в Петербурге

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Подрядная организация проводила ремонтные работы в помещениях на Богатырском проспекте.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили 30 июля в надзорном ведомстве. 

Подрядная организация проводила ремонтные работы в шести квартирах на Богатырском проспекте. Компанией были нарушены сроки окончания ремонта в жилых помещениях, предназначенных для социально незащищенных категорий населения. После вмешательства работы завершились, в настоящее время квартиры предоставлены льготникам. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 6,5 млн рублей. Выплаты ожидают 11 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилье, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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