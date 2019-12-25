Благодаря прокуратуре шестерым льготникам предоставили квартиры в Петербурге

Подрядная организация проводила ремонтные работы в помещениях на Богатырском проспекте.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили 30 июля в надзорном ведомстве.

Подрядная организация проводила ремонтные работы в шести квартирах на Богатырском проспекте. Компанией были нарушены сроки окончания ремонта в жилых помещениях, предназначенных для социально незащищенных категорий населения. После вмешательства работы завершились, в настоящее время квартиры предоставлены льготникам.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 6,5 млн рублей. Выплаты ожидают 11 человек.

Фото: Piter.TV