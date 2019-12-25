  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца будут судить за повторное управление авто в состоянии опьянения
Вчера, 12:57
451
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца будут судить за повторное управление авто в состоянии опьянения

0 0

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали 18 августа в надзорном ведомстве. 

В мае фигурант, ранее привлеченный к административной ответственности, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Седова, 54. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на машину Volkswagen наложен арест. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники ГАИ задержали нетрезвого лихача в Подпорожье. Для остановки злоумышленника стражи правопорядка применили табельное оружие.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии