Петербуржца будут судить за повторное управление авто в состоянии опьянения

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали 18 августа в надзорном ведомстве.

В мае фигурант, ранее привлеченный к административной ответственности, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Седова, 54. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на машину Volkswagen наложен арест.

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Фото: Piter.TV