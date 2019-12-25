Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и туман, днем воздух прогреется до +18 градусов

Ветер в ночные часы будет дуть с юго-запада и запада, днем сменит направление на северо-западное и северное.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на 30 сентября в Ленинградской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

Ветер в ночные часы будет дуть с юго-запада и запада, днем сменит направление на северо-западное и северное. Его скорость составит 2–7 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, однако в отдельных местах столбики термометров опустятся до +1 градуса. Днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется во власти атмосферного фронта 29 сентября.

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