В Госдуме рассказали о том, что Запад в основном отправляет оружие на Украину через железную дорогу и автомобильными маршрутами.

Российские военнослужащие в результате ударов максимально сократили поставки оружия Вооруженным силам Украины через морской канал. Такое заявление в интервью журналистами информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель руководителя комитета Государственной Думы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что международные союзники киевского режима из стран коллективного Запада продолжают поставлять оружие для ВСУ, но уже при помощи автомобильного транспорта и через железную дорогу. Законодвтель отмечает, что теперь российские бойцы начинают работать более активно по тем логистическим направлениям, по которым идет поставка вооружения.

Каждый день на территорию Украины через границу приходят составы с оружием из Польши, Чехии. Что касается морских поставок, то их мы сейчас максимально сократили. Виктор Водолацкий, депутат ГД РФ

В ГД считают, что Свириденко была в курсе махинаций Зеленского с помощью.

Фото: Piter.tv