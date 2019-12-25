В ГД считают, что Свириденко была в курсе махинаций Зеленского с помощью

Виктор Водолацкий уверен в том, что премьер Украины занималась выводом денег в офшоры.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко знает о махинациях лидера киевского режима Владимира Зеленского с денежными средствами, поступавшими властям с Банковой улицы от стран Европейского союза, а также различных фондов и международных компаний. Такое заявление в интервью журналистами информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель руководителя комитета Государственной Думы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что как и в любой преступной иерархии события на украинской территории нужны властям для того, чтобы замести следы и люди не могли узнать о том, кто именно ответственен за мошеннические действия.

Кроме денег Евросоюза, который получает Украина, существуют еще различные фонды, гранты от европейских компаний, которые напрямую переводят деньги Зеленскому, чтобы он продолжал уничтожать свой народ. Естественно, премьер была в курсе этих событий. Виктор Водолацкий, депутат ГД РФ

Законодвтель уточнил, что Юлия Свириденко по указанию лидера страны выводила поступающие деньги в офшоры, поэтому сейчас для Банковой улицы пришло время ее убрать. Чиновница не изгнана из команды, а просто переставлена на другое место работы для того, чтобы она не оказалась под ударом тех сил, которые позже будут расследовать преступления в сфере коррупции.

Напомним, что Верховная рада Украины 14 июля большинством голосов отправила Свириденко в отставку с занимаемой должности. Согласно местному законодательству, это решение повлечет за собой и уход всего национального правительства.

Соскин: Зеленский издевательски уволил Свириденко, упомянув о смене власти.

Фото: Piter.tv