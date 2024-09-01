Володин напомнил о главных правилах защиты от мошенников

В Госдуме рассказали, что принятые законы дл противодействия мошенникам работают эффективно.

Гражданам страны не следует никому передавать пароли от своих личных кабинетов, входить в любую коммуникацию с тем, кто по телефону представляется должностным лицом, а также доверять сообщениям, в которых содержатся ссылки или просьбы о переводе денежных средств. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что важно всегда перепроверять полученные данные. Такие действия помогут населению уберечься от попыток аферистов обмануть их.

С 2021 года Государственной думой принято 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Большая часть из них, включая комплексы мер "Антифрод 1.0" и "Антифрод 2.0", - за последние полтора года. Это связано с тем, что технологии стали стремительно развиваться, а злоумышленники - все чаще использовать их в противоправной деятельности. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Законодвтель подчеркнул, что спустя время стало понятно, что принятые нормы федеральных законов работают. Согласно статистическим данным от правоохранительных органов, число преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, в первом полугодии 2026 года сократилось на 58 процентов. По мнению Вячеслава Володина, уменьшению количества таких злодеяний содействует возросший уровень осведомленности россиян о возможных действиях аферистов.

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе.

Фото: Макс / Вячеслав Володин