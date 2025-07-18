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Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию
Сегодня, 10:09
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Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию

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Андрей никитин провел переговоры с коллегой Пхипхатом Ратчакитпраканом из Таиланда.

Российское министерство по транспорту сообщило о том, что начинает работу над началом полетов тайских авиакомпаний на территорию нашего государства. Соответствующими данными с журналистами поделились через пресс-службу профильного ведомства федерального правительства страны. Чиновники объяснили, что на данный момент каждую неделю четыре отечественные авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. Дополнительно ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда. Ранее в Москве состоялась встреча министра Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом.

Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда.

сообщение Минтранса по результатам диалога

В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников.

Фото: Piter.tv

Теги: минтранс, таиланд, туризм
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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