Заселиться через "Макс" можно почти в 200 отелей в 40 регионах России

В России можно заселяться по военному билету, водительскому удостоверению и заграничному паспорту.

Постояльцы могут через платформу национального мессенджера "Макс" заселиться уже почти в 200 отелей, расположенных в 40 регионах страны. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в четверг, 25 июня, на оперативном заседании членов кабинета министров. Чиновник выступил на оперативном совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства на территории Горно-Алтайска, где чиновник находится с рабочей поездкой. Перед коллегами эксперт пояснил, что сейчас федеральные власти проводят системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма. В частности, запущены меры для упрощения заселения людей в места размещения.

С марта можно без документов – через национальный мессенджер "Макс". Такая возможность уже есть почти в двух сотнях отелей, которые расположены в четырех десятках регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин спишет почти 50 млрд рублей долгов восьми регионам.

Фото: Правительство России