Номера в гостиницах Петербурга подорожали на 8%

Самыми дорогими оказались номера класса "эконом", где тарифы подскочили на 17%.

С начала года номера в петербургских отелях подорожали в среднем на 8% – на 10,3 тыс. рублей, пишет "Бриф24", ссылаясь на аналитиков IBC Real Estate и Hotel Advisors. Выручка гостиниц снизилась на 1%.

Самыми дорогими оказались номера класса "эконом", где тарифы подскочили на 17%, а люкс и среднеценовой сегмент увеличились в стоимости на 8%. Тенденция отпугнула некоторых постояльцев: загрузка в экономичном сегменте упала до 52%, в среднеценовом – до 60%. В люксе, напротив, спрос подрос на 50%.

Эксперты объясняют статистику перетоком туристов в апартаменты и посуточную аренду. А еще укрепление рубля делает зарубежные путешествия более доступными.

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Фото: Piter.TV