В Таиланде провели рейд по крокодиловым фермами в поисках пропавших россиян

Проверка ферм с рептилиями опиралась на показания свидетелей.

Таиландские криминалисты организовали проверку крокодиловых ферм на юге Паттайи во время поисков пропавших граждан из РоссииДианы и Романа Назимовых. Об этом ТАСС сообщили в полиции королевства.

По словам собеседника агенства, поисковую операцию провели, опираясь на показания свидетелей. Криминалисты проверили расположенные поблизости крокодиловые фермы, но пока никаких дополнительных улик не нашли.

Поиски россиян уже длятся четвертый день, на месте работает оперативный штаб. В операции задействовали кинологов со служебно-разыскными собаками, а также беспилотники. С помощью дронов криминалисты исследуют лесистую местность на окраине города, где ранее нашли мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне.

Об исчезновении сестры и брата в Таиланде стало известно 27 июля. Накануне они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Перед этим девушка жаловалась близким, что ей кажется, будто за ней кто-то следит.

Спустя время мотоцикл обнаружили закопанным в водоотводном канале в районе Хуай-Яй. Также полиция решила расширить зону поиска пропавших в Паттайе брата и сестры на соседние районы с южной стороны города, включая На Джомтиен и Саттахип.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)