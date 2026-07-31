Участника "Артподготовки"* задержали за сбор данных о предприятиях ВПК

Мужчина уже дал признательные показания.

Российские силовые структуры задержали участника запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Артподготовка". Мужчина собирал под видом сотрудника транспортной компании сведения о предприятиях ВПК для спецслужб киевского режима. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России.

Во взаимодействии со Следственным комитетом РФ на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ 1975 г. р., участник запрещенной в России террористической организации, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России. ЦОС ФСБ России

В надзорном ведомстве пояснили, что мужчина под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах страны разведку стратегически важных объектов. Далее он переслал в иностранном мессенджере Telegram сведения кураторам из террористической организации в целях подрыва национальной безопасности России. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о подозрении в участии в противоправоной деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения. На данный момент фигурант расследования дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах террористической организации и ее лидера, обхявленного в России в международный розыск за планирование терактов в России. Известно, что главарь преступной организации с 2018 года проживает во Франции, где сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами.

ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России