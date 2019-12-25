В ростовском Гуково при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина

Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ по российскому региону.

Один человек пострадал на территории Ростовской области в городе Гуково после ночных ударов Вооруженных сил Украины. Сейчас пациентке оказывается медицинская помощь. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" российский губернатор в регионе Юрий Слюсарь. Чиновник отметил, что ранее говорилось о двух пострадавших. Согласно предварительным данным, один из раненых находился под завалами. Также местные власти уведомили о том, что повреждения получил жилой многоквартирный дом. В здании произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы из опасной зоны.

По уточненной информации - в результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина, пострадал мужчина.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь