В ростовском Гуково при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина

Один человек пострадал на территории Ростовской области в городе Гуково после ночных ударов Вооруженных сил Украины. Сейчас пациентке оказывается медицинская помощь. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" российский губернатор в регионе Юрий Слюсарь. Чиновник отметил, что ранее говорилось о двух пострадавших. Согласно предварительным данным, один из раненых находился под завалами. Также местные власти уведомили о том, что повреждения получил жилой многоквартирный дом. В здании произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы из опасной зоны.
По уточненной информации - в результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь.
Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области
В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина, пострадал мужчина.
Фото: Telegram / Юрий Слюсарь
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