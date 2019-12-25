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В ростовском Гуково при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина
Сегодня, 7:49
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В ростовском Гуково при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина

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Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ по российскому региону.

 Один человек пострадал на территории Ростовской области в городе Гуково  после ночных ударов Вооруженных сил Украины. Сейчас пациентке оказывается медицинская помощь.  Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" российский губернатор в регионе Юрий Слюсарь. Чиновник отметил, что ранее говорилось о двух пострадавших. Согласно предварительным данным, один из раненых находился под завалами.  Также местные власти уведомили о том, что повреждения получил жилой многоквартирный дом. В здании произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы из опасной зоны.

По уточненной информации - в результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают необходимую помощь.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

В результате атаки ВСУ на Таганрог погибла женщина, пострадал мужчина.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь

Теги: беспилотники, регионы, ростовская область, юрий слюсарь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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