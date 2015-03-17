Одно из предприятий Удмуртии подверглось атаке беспилотников ВСУ

Ольга Абрамова рассказала об отсутствии пострадавших.

Возгорание зафиксировано на территории логистического объекта отечественной компании Wildberries в городе Сарапуле после атаки беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Специалисты уточнили, что в настоящее время на месте находятся пожарные расчеты. В связи с объявленной воздушной тревогой в Удмуртии на объекте была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. Известно, что на текущий момент логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах.

Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле началось возгорание. На месте работают пожарные расчеты <...> Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. сообщение пресс-службы компании

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Сотрудники складского помещения оперативно эвакуировали во время воздушной тревоги. Площадь склада составляет 53 тыссяч квадратных метров, а местный конвейер способен обрабатывать до 800 тысяч единиц товара ежесуточно. Логистический центр в регионе рассчитан на 2,5 тысяч работников.

Друзья, хотелось бы начать этот день иначе, но ситуация на текущий момент такова. Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Ольга Абрамова, врио главы Удмуртии

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал человек.

Фото и видео: Вконтакте / Ольга Абрамова