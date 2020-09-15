Капремонт Дома Крюгеров на Невском подходит к завершению

Первое трехэтажное строение появилось здесь еще в конце XVIII века.

Специалисты заканчивают капитальный ремонт фасада исторического здания на углу Невского проспекта и улицы Маяковского — знаменитого Дома Крюгеров. Первое трехэтажное строение появилось здесь еще в конце XVIII века. К 1865 году участок приобрела Каролина Крюгер. Ее супруг, архитектор Эдуард Крюгер, за десять лет несколько раз перестроил владение: надстроил четвертый этаж и возвел флигель, который визуально до сих пор кажется отдельным зданием (хотя юридический адрес у них общий – улица Маяковского, 2/94).

История объекта потребовала от реставраторов особого подхода. Поскольку примыкающие дома сильно отличаются друг от друга по стилю, цвету, высоте и декору, для каждой части подобрали индивидуальное решение: фасад угловой части, выходящий на Невский проспект, окрасили в цвет Л6 традиционной петербургской палитры. Там обновили строгий лаконичный декор, восстановив кладку первого этажа и русты. Здание, смотрящее только на улицу Маяковского, приобрело оттенок Л5А. Его первый этаж выполнен в "шубной" штукатурке. Эта половина получила более богатое и изящное убранство, так как исторически она была отдельно стоящим флигелем.

Дома, возведенные по проектам представителей этой семьи, стали неотъемлемой частью исторической застройки Васильевского острова, Невского проспекта, а также улиц Герцена, Марата, Жуковского и Восстания. Как правило, это неброская фоновая архитектура со строгими фасадами без декоративной перегрузки, которая тем не менее гармонично вписывается в панорамы Северной столицы.

Дом Крюгеров носит имя одного из известных петербургских родов с немецкими корнями. История семьи в России прослеживается с XVIII века. Среди ее представителей были врачи, музыканты, художники и архитекторы. Основатель династии Фридрих Крюгер стоял у истоков местного гостиничного бизнеса, основав в начале XIX века предприятие по приему иностранцев. Оба его сына, Даниил и Эдуард, пошли по стопам отца и стали архитекторами и художниками. В следующем поколении профессия архитектора стала семейным делом уже для троих представителей рода.

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Фото: Piter.TV