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Дмитрий Разумков сообщил о "Плане Г" Украины для России

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Депутат Верховной Рады объяснил, к какому коллапсу следует готовиться властям из Киева.

Вооруженные силы России уничтожат остатки украинской энергетики новой зимой. Соответствующее заявление сделал бывший спикер Верховной рады, местный депутат Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала местной журналистки Натальи Влащенко. Украинский парламентарий заметил, что к предстоящему отопительному сезону киевский режим не готов, поэтому без энергетических ресурсов одновременно могут остаться несколько тысяч домов. Политический деятель заметил, что не нагнетает ситуацию, однако он всегда готов к худшему варианту развития событий.

У нас очень мало времени остается для заключения мира, потому что если война не закончится до зимы, к сожалению, я прогнозирую <…>, что русские не упустят момента и размажут нашу энергетику, окончательно ее разнесут.

Дмитрий Разумков, украинский депутат

По мнению депутата Верховной Рады, государственная система "должна быть готова к плану Г". Ранее местный министр по энергетике Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.

Депутат Рады выразил сомнение в том, что ВСУ способны на наступление.

Фото и видео: YouTube / Власть vs Влащенко

Теги: верховная рада, дмитрий разумков
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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