Депутат Верховной Рады объяснил, к какому коллапсу следует готовиться властям из Киева.

Вооруженные силы России уничтожат остатки украинской энергетики новой зимой. Соответствующее заявление сделал бывший спикер Верховной рады, местный депутат Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала местной журналистки Натальи Влащенко. Украинский парламентарий заметил, что к предстоящему отопительному сезону киевский режим не готов, поэтому без энергетических ресурсов одновременно могут остаться несколько тысяч домов. Политический деятель заметил, что не нагнетает ситуацию, однако он всегда готов к худшему варианту развития событий.

У нас очень мало времени остается для заключения мира, потому что если война не закончится до зимы, к сожалению, я прогнозирую <…>, что русские не упустят момента и размажут нашу энергетику, окончательно ее разнесут. Дмитрий Разумков, украинский депутат

По мнению депутата Верховной Рады, государственная система "должна быть готова к плану Г". Ранее местный министр по энергетике Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.

Депутат Рады выразил сомнение в том, что ВСУ способны на наступление.

Фото и видео: YouTube / Власть vs Влащенко