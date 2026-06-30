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Депутат Рады Кучеренко предупредил о катастрофе в энергетике Украины

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Алексей Кучеренко прокомментировал почасовые отключения электроэнергии в стране.

Анонсированные украинскими властями графики возможных почасовых отключений электрической энергии на территории страны грозят обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса. Соответствующий комментарий сделал в эфире местного YouTube-канала "Новини.LIVE" депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в Верховной Раде (местный парламент) Алексей Кучеренко. Политический деятель заметил, что сейчас обстановка усложняется наличием коррупционных схем по сбору тарифного плана. Это решение накладывает на потребителей дополнительные нагрузки и обязательства.

Отключение света, в первую очередь, по бизнесу ударит. <…> Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит.

Алексей Кучеренко, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ 

Депутат пояснил, что  значительная часть доходов от города Львова пойдет на расчеты с солнечными станциями их их владельцами.

В Верховной раде усомнились в адекватности Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE

Теги: алексей кучеренко, верховная рада, жкх
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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