Алексей Кучеренко прокомментировал почасовые отключения электроэнергии в стране.

Анонсированные украинскими властями графики возможных почасовых отключений электрической энергии на территории страны грозят обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса. Соответствующий комментарий сделал в эфире местного YouTube-канала "Новини.LIVE" депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в Верховной Раде (местный парламент) Алексей Кучеренко. Политический деятель заметил, что сейчас обстановка усложняется наличием коррупционных схем по сбору тарифного плана. Это решение накладывает на потребителей дополнительные нагрузки и обязательства.

Отключение света, в первую очередь, по бизнесу ударит. <…> Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит. Алексей Кучеренко, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ

Депутат пояснил, что значительная часть доходов от города Львова пойдет на расчеты с солнечными станциями их их владельцами.

В Верховной раде усомнились в адекватности Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE