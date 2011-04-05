В Верховной раде усомнились в адекватности Зеленского

Ранее глава государства заявил, что сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно "разгоняются".

В Верховной раде усомнились в адекватности президента Украины Владимира Зеленского. Депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире телевизионного канала "Украина 24" заявил, что некоторые действия главы государства выражают беспокойство.

Ранее Зеленский призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. Президент выразил уверенность, что сообщения о нехватке угля и газа в Украины искусственно "разгоняются"

Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете <…> Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране. Алексей Кучеренко, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ

По его мнению, советники президента боятся рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.

Ранее мы сообщали, что Украина решила закупать газ у Словакии при дефиците.

Видео: Youtube/Украина 24