В Верховной раде усомнились в адекватности Зеленского

В Верховной раде усомнились в адекватности президента Украины Владимира Зеленского. Депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире телевизионного канала "Украина 24" заявил, что некоторые действия главы государства выражают беспокойство.
Ранее Зеленский призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. Президент выразил уверенность, что сообщения о нехватке угля и газа в Украины искусственно "разгоняются"
Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете <…> Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране.
Алексей Кучеренко, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ
По его мнению, советники президента боятся рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики.
Ранее мы сообщали, что Украина решила закупать газ у Словакии при дефиците.
Видео: Youtube/Украина 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все