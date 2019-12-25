Украина решила закупать газ у Словакии при дефиците

Замглавы Минэнерго Украины рассказал о том, где Киев будет заказывать газ в случае дефицита.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов решил закупать газ у Словакии при дефиците. Такую позицию чиновник высказал в эфире местного телеканала "1+1". По словам гостя программы, в случае возникновения энергетической нехватки, страна может закупить топливо у партнеров из Словакии. Чиновник уверен, что транспортировать дополнительные энергетические ресурсы Киев сможет только в данном государстве.

На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать. Максим Немчинов, замглавы Минэнерго Украины

Эксперт объяснил, что украинская компания "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок. Сейчас прогнозируемая стоимость на газ к концу зимы составляет порядка 26 тысяч гривен (тысяча долларов) за каждую тысячу кубометров.

Замминистра энергетики Украины: Киев находится в состоянии энергетической войны с Москвой.

Фото и видео: YouTube / TCH