Замминистра энергетики Украины: Киев находится в состоянии энергетической войны с Москвой

Максим Немчинов объяснил, что РФ не дает Казахстану транспортировать груз через РЖД.

Заместитель министра энергетики Украины заявил о том, что Киев находится в состоянии энергетической войны с Москвой. Об этом Максим Немчинов рассказал местным журналистам в эфире программы "Право на власть", выходящем на телеканале "1+1".

РФ блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис. Максим Немчинов , замглавы Минэнергетики Украины

Напомним, что глава профильного комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус объяснил прессе, что Москва заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана из-за РЖД. При этом данные сведения не подтверждаются Казахстаном. Нур-Султан заметил, что РФ не блокировала железнодорожные поставки. Однако с российской стороны существуют определенные ограничения из-за большой загруженности инфраструктуры.

Напомним, что Россия с 1 ноября текущего года прекратила экспорт энергетического угля на Украину.

Украина в отопительный сезон будет ориентироваться на американский и польский уголь.

Фото и видео: YouTube / TCH