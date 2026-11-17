Глава МИД РФ сообщил о позиции Запада по мировой энергетике.

Москву просто "выжимают" из Нефтяной индустрии Сербии (NIS), вытесняют со всех мировых энергетических рынков мира. Соответствующее заявление российский министр по внешней политике Сергей Лавров сделал в интервью журналисту Андрею Кондрашову для информационного агентства "ТАСС" и ВГТРК. Общение чиновника со СМИ опубликовано в социальных сетях МИДа.

США гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими, а не Китаем и Россией. Хотя мы ничего там не контролировали, и китайцы тоже, но мы были партнерами. Нас вытесняют оттуда, нас вытесняют со всех энергетических рынков. Сергй Лавров, глава МИД РФ

По мнению отечественного дипломата, сейчас одобрена доктрина доминирования на мировых энергетических рынках, которая воплощается в жизнь. Нефтяная индустрия Сербии с компанией "Газпром нефть" в качестве главного акционера реформируется.

Лавров обвинил кураторов Лондона в причастности к подрыву "Северных потоков".

Фото и видео: МИД России