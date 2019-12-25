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Лавров обвинил кураторов Лондона в причастности к подрыву "Северных потоков"
Сегодня, 11:15
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Лавров обвинил кураторов Лондона в причастности к подрыву "Северных потоков"

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Глава МИД России объяснил, как действия Запада негативно влияют на критическую инфраструктуру.

Подрыв российских газопроводов "Северный поток" совершен под кураторством властей из Лондона, а террористические атаки на критическую инфраструктуру становятся обыденными. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров в своей авторской статье "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для газеты "Коммерсантъ". Дипломат уточнил аудитории издания, что  в мире постепенно множатся протекционистские барьеры и заслоны. По мнению эксперта, такие преграды необходимы некоторым элитам для затруднения распространения передовых технологий. Сергей Лавров добавил, что невиданный размах получили злоупотребления статусом резервных валют, а также страховыми, фрахтовыми, биржевыми услугами.

Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров пошутил о потоплении Мальдив от потока туристов из России.

Фото: МИД России

Теги: великобритания, мид, северный поток, северный поток-2, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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