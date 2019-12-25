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ТАСС: РФ снизила на 18% трубопроводные поставки газа в Турцию
Сегодня, 11:42
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ТАСС: РФ снизила на 18% трубопроводные поставки газа в Турцию

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Анкара не считает российские поставки дешевыми.

Москва по итогам с января по сентябрь 2026 года сократила трубопроводные поставки природного газа в Турцию на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС", основываясь на данных Управления по регулированию энергетического рынка Турции. Согласно информации иностранного профильного ведомства, в сентябре Анкара импортировала из Москвы по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 968 миллионов кубометров  газа. Всего в январе - сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд кубометров (снижение показателя на 18,2 процента).

Ранее глава Министерства по энергетике в Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок природного газа у России его высокой стоимостью. Западный эксперт добавил, что Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой.  Российская компания "Газпром" на фоне этих заявлений турецкой стороны привел сведения о росте трубопроводных поставок в республику осенью 2026 года. 

Россиянка упала в турецком отеле и пролежала в коме три недели.

Фото: Phere

Теги: голубой поток, природный газ, статистика, турецкий поток, турция, энергетика
Категории: Мировые новости, Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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