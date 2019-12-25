Россиянка упала в турецком отеле и пролежала в коме три недели

Дочь пострадавшей сообщила о том, каким способом мать вернулась в Россию.

Российская гражданка Наталья, которая получила в Турции тяжелую травму головы во время отпуска, доставлена на территорию нашей страны. Это произошло после трех недель, которые пациентка провела в реанимационном отделении. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала дочь пострадавшей Алина.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула упала на лестнице отеля Queen"s Park в Анталье. У женщины образовалась внутричерепная гематома. Местные врачи провели экстренную операцию. Организовать перевозку россиянки помогла частная бригада Pegasus Med. Алина объяснила, что турецкие специалисты не разрешили транспортировать мать самолетом силами государственных служб, а поездка наземным путем через Грузию могла занять больше четырех дней.

За три дня мы собрали 1,25 миллиона рублей. Этого хватило, чтобы купить билеты на регулярный рейс Москва — Анталья и обратно, выкупить девять мест для установки носилок, для сопровождающих врачей и меня. Алина, дочь пострадавшей

В СМИ уточнили, что после прилета в Москву Наталью на скорой помощи была отправлена в клинику МЧС в Санкт-Петербурге. Кроме этого Алина опровергла информацию прессы о том, что эвакуацию организовала страховая компания. Семья самостоятельно собрала денежные средства и оплатила медицинское сопровождение.

Страховая компания отказалась нам организовывать авиа, потому что не было разрешения турецких врачей. Алина, дочь пострадавшей

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Фото: pxhere.com