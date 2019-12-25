Республика является надежным партнером России по широкому кругу направлений.

Турция выступит в статусе страны-гостя юбилейного Петербургского международного экономического форума, который пройдет 16-19 июня 2027 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе рабочего визита в Стамбул, сообщил Фонд Росконгресс.

По его словам, республика является надежным партнером нашей страны по широкому кругу направлений.

Реализуемые совместные проекты способствуют развитию деловых связей и открывают новые возможности для российских и турецких предприятий. Для нас важно не только сохранять достигнутую динамику сотрудничества, но и последовательно расширять ее, укрепляя диалог на всех уровнях. Александр Новак, зампредседателя правительства

В частности, среди совместных проектов есть строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток". Кроме того, развиваются связи в промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и туризме. Статус на ПМЭФ предоставит Турции широкие возможности для представления своего экономического, инвестиционного и культурного потенциала.

Отмечается, что в предыдущие годы на месте республики были Катар, Египет, ОАЭ, Султанат Оман, Королевство Бахрейн и Саудовская Аравия.

Ранее мы рассказывали о том, что стартовала подготовка к юбилейному ПМЭФ.

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