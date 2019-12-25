Дипломаты рассказали о том, что женщины вернутся домой.

Семнадцать российских гражданок, задержанных в конце октября во время полицейских рейдов в клубах Анкары, покинули территорию Турции. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы российского посольства в столице иностранного государства.

По состоянию на 19 ноября страну покинули 17 российских гражданок, задержанных во время полицейских рейдов в клубах Анкары в конце октября. Часть задержанных остаются в депортационном центре Акьюрт. сообщение от дипломатов

Посольство России в Анкаре продолжает следить за ситуацией и оказывать необходимое консульское содействие соотечественникам.Напомним, что ранее в ходе городских полицейских рейдов 34 женщин были задержаны за нарушения морали и общественной безопасности.

ТАСС: РФ снизила на 18% трубопроводные поставки газа в Турцию.

Фото: Phxere.com