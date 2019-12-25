Сергей Ветрик заметил, что вопрос волнует путешественников, которые отдыхают на курортах Турции.

Генеральное консульство России в Анталье не получало от турецкой стороны серьезных заявлений или уведомлений относительно возможной отмены системы "все включено" в гостиницах страны. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский дипломат Сергей Ветрик. Представитель ответил на вопрос СМИ о перспективе отмены в Турции популярной системы "все включено" для туристов, которая действует на местных курортах.

Несмотря на то что периодически в медиасфере эта тема затрагивается, каких-либо серьезных заявлений на этот счет или уведомлений от турецких коллег мы не получали... данная тематика не относится непосредственно к деятельности генконсульства... традиционно интересует российских туристов. Сергей Ветрик, генконсул в Анталье

Напомним, что в туристической отрасли Турции на протяжении последних лет обсуждаются предложения по реформированию системы "все включено" с целью сокращения расходов гостиниц и уменьшения объемов пищевых отходов. Сейчас некоторые отельеры предлагают сократить ассортимент блюд для гостей, а алкогольные напитки сделать платными. Также представители профильного бизнеса рассматривают вариант разделения системы "все включено" на несколько категорий. Они будут зависеть от уровня и набора предоставляемых услуг.

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Фото: Phxere.com