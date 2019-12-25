В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы в конце года

При быстрых сроках выдачи сложнее всего записаться на подачу документов для получения визы в Испанию.

Быстрее всего в настоящее время российские путешественники могут получить визу в Грецию и в Испанию, однако ускорилось и оформление итальянских виз. Соответствующее заявление журналистам сделала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Специалисты добавили, что оперативнее всего предоставляются греческие визы. Срок получения въездных документов в страну сократился с одного месяца до двух недель. Быстрее стали выдавать россиянам также испанские визы. Срок рассмотрения заявок составляет около двух недель.

Эксперты пояснили, что ускорилось оформление для россиян итальянских виз. Сейчас срок рассмотрения заявлений на туристические визы в Москве сократился с 60 до 45 дней. Французский шенген в среднем оформляется за четыре недели, однако также встречаются и более быстрые случаи.

Свободные даты для подачи документов на французскую визу периодически появляются даже на ближайшие дни. Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стабильными остаются сроки оформления швейцарских виз – в среднем около трех недель, а визы в Венгрию можно получить за месяц.

АТОР ожидает небольшого снижения турпотока в Петербург на новогодние каникулы.

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