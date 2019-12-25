АТОР ожидает небольшого снижения турпотока в Петербург на новогодние каникулы

Туристы планируют экономить на поездках в Петербург в новогодние праздники.

Петербург вошел в пятерку популярных направлений для путешествий на новогодние праздники по данным агрегаторов. Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что спрос на поездки распределяется между большим количеством городов и регионов. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, в число востребованных направлений традиционно входят Москва и Петербург с прилегающими областями, Анапа, Казань и Минеральные Воды. При этом туристический спрос в разных регионах меняется неодинаково. Например, в Анапе ожидается значительный рост числа гостей, тогда как в Сочи прогнозируется снижение.

В январе 2026 года вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что за новогодние праздники город посетили 1,23 млн туристов. По оценке Ромашкина, в предстоящие каникулы гостей будет несколько меньше.

Иностранцы составляют около 2 % общего туристического потока. Примерно половина зарубежных гостей, по прогнозу эксперта, будет из Китая. Также в Петербург приезжают туристы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнама и Таиланда. Кроме того, ожидаются гости из Индии и Турции.

Основную часть туристического потока обеспечат жители Центральной России. На путешественников из Сибири и с Дальнего Востока, по оценке Ромашкина, придется около 10 % гостей.

По данным АТОР, российские туристы стали внимательнее относиться к расходам. Вместо гостиниц они чаще выбирают квартиры и апартаменты с посуточной арендой. Также ожидается сокращение продолжительности поездок: в Петербурге туристы в среднем проводят 4–5 дней. При планировании досуга путешественники будут чаще отдавать предпочтение бесплатным мероприятиям, хотя покупки сувениров на ярмарках останутся частью поездок.

Заранее бронировать поездки пока предпочитает небольшая доля туристов. Менее 10 % путешественников уже купили билеты и оформили бронирования. Многие начинают планировать поездку в Петербург во второй половине ноября или даже в декабре.

По данным, опубликованным ранее "Петербургским дневником", на внутренние направления пришлось 67 % всех отельных бронирований на новогодние праздники. В числе лидеров были Москва с долей 20,3 %, Петербург — 14,1 % и Казань — 4 %.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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