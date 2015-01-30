Стартовала подготовка к юбилейному ПМЭФ-2027: форум пройдет в Петербурге с 16 по 19 июня

Тема предстоящего саммита и страна-гость пока не раскрываются.

Подготовка к 30-му, юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2027) официально началась. Об этом сообщил советник президента России и ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на пресс-брифинге во Владивостоке.

Мы уже начали подготовку 30-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 16–19 июня 2027 года. Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ

Как ранее сообщал "Деловой Петербург" со ссылкой на оргкомитет "Росконгресс", мероприятие вновь примет Северная столица. Тема предстоящего саммита и страна-гость пока не раскрываются. Прошедший в июне 2026 года ПМЭФ был посвящен развитию промышленности. По его итогам только Петербург заключил соглашения в сфере торговли и производства на общую сумму 177 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 побывали представители 142 стран.

Фото: Piter.TV