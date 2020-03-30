На ПМЭФ-2026 побывали представители 142 стран

Отдельно советник президента остановился на работе западного информационного поля.

В преддверии Восточного экономического форума советник президента РФ и ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков в интервью ТАСС оценил масштаб участия иностранных делегаций в российских мероприятиях.

По его словам, интерес к традиционным российским площадкам остается стабильно высоким. Только на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году прибыли 24,5 тысячи участников из 142 государств.

Отдельно советник президента остановился на работе западного информационного поля. По его мнению, крупные мировые СМИ целенаправленно формируют и управляют новостной повесткой, часто прибегая к вымыслу.

Все знают, как сегодня работает западное информационное поле. Существуют крупные мировые СМИ — они формируют повестку, управляют ей. Часто новости выдумываются, вбрасываются нарочно. Потом часть из них опровергается, но принцип "ложечки нашлись, а осадок остался" – рабочий. Они работают по схеме: "вбросить дохлую кошку" и пусть ее подбирают другие. Это "вечный двигатель", так их пропаганда будет работать всегда и на спад не пойдет. Но данным механизмам нужно всегда противопоставлять свою контригру Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ

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Фото: Piter.TV