Петербург потратит почти 22 млн рублей на продвижение делового туризма в СМИ

Конгрессно-выставочное бюро объявило конкурс на информационную кампанию, заявки принимают до 9 октября.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Конгрессно-выставочное бюро" объявило открытый конкурс на организацию информационной кампании по продвижению делового туризма Петербурга в средствах массовой информации. Начальная цена контракта составляет 21,95 млн руб. Заявки от участников принимают до 9 октября.

Финансирование предусмотрено из внебюджетных средств учреждения. На 2026 год запланировано 20,3 млн руб., еще 1,65 млн руб. — на 2027 год. Контракт будет действовать до 9 апреля 2027 года.

Победителю конкурса необходимо будет предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 20 % от его цены, или 4,39 млн руб. Размер обеспечения заявки составляет 219,48 тыс. руб. При оценке предложений стоимость работ будет иметь вес 60 %, а квалификация участника — 40 %. Подвести итоги конкурса планируют 13 октября.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv