Ленобласть представила программы для иностранных туристов в рамках проекта "Открой твою Россию 2.0"

На стратегической сессии специалисты обсуждали продвижение туристического продукта на зарубежные рынки.

Ленинградская область принимала участие в международном проекте "Открой твою Россию 2.0", который реализовывался Центром стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития России. Экспертная комиссия по итогам отбора допустила к участию 25 команд из 33 регионов.

Как сообщила председатель регионального комитета по внешним связям и руководитель команды Ленобласти Анастасия Михальченко, на стратегической сессии специалисты обсуждали продвижение туристического продукта на зарубежные рынки. Она уточнила, что команда систематизирует преимущества региона, оценивает сдерживающие факторы – как внешние, так и внутренние ограничения – и разрабатывает дорожную карту действий по преодолению вызовов для внедрения рабочей схемы роста турпотока из-за рубежа.

В частности, для гостей из Индии готовились авторские и водные маршруты, а также отдых на курортах с высоким уровнем сервиса. Для туристов из Вьетнама разрабатывались программы активного отдыха, фототуры и экскурсии по историческим местам. Кроме того, совместно со специалистами из Карелии над предложениями для китайских туристов работали представители 47-го региона, которые создавали идеи в сфере культурно-просветительского и промышленного туризма.

Глава комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова отметила, что данный проект являлся не просто инструментом продвижения региона на зарубежных рынках, но и практическим вкладом в достижение национальных целей развития. Ключевым показателем станет рост числа туристов с ночевкой, поскольку именно этот фактор отражает реальную глубину погружения гостей в территорию и напрямую влиял на экономику области.

До ноября команда Ленинградской области занималась разработкой маркетингового позиционирования и новых турпродуктов для иностранцев. По условиям программы десять команд-финалистов должны были получить поддержку для продвижения своих предложений на международных рынках в 2027 году.

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Фото: Правительство Ленобласти