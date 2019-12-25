В Ленобласти 25 сентября прогнозируется облачная погода с небольшим дождем

В предстоящую пятницу, 25 сентября, Ленинградскую область ожидает преимущественно облачная погода. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха в ночные часы составит от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.
Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 7–12 м/с, при этом в прибрежных районах его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в теплом секторе циклона в четверг.
Фото: unsplash (Katherine Kromberg)
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