В Ленобласти 25 сентября прогнозируется облачная погода с небольшим дождем

Атмосферное давление будет повышаться.

В предстоящую пятницу, 25 сентября, Ленинградскую область ожидает преимущественно облачная погода. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в ночные часы составит от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 7–12 м/с, при этом в прибрежных районах его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в теплом секторе циклона в четверг.

Фото: unsplash (Katherine Kromberg)