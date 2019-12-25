В США оценили подписание документа об Украине в Совбезе Всемирной организации.

Антироссийское заявление во Всемирной организации по Украине унизило весь коллективный Запад. Такое заявление сделал американский подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в социальных сетях. Иностранный эксперт заметил, что подобные высокомерные и некомпетентные действия ухудшают отношения с российским руководством, за что приходится расплачиваться обычным украинским гражданам.

Это унижение для всего западного мира. Дэниел Дэвис, эксперт

Ранее глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига озвучили список присоединившихся к антироссийскому заявлению стран перед заседанием Совбеза ООН по Украине. США в перечне не оказалось.

Дэвис: Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Daniel Davis Deep Dive