В США напомнили об активности украинских группировок внутри страны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказывается от российских условий по завершению вооруженного конфликта на украинской территории из-за страха перед ультраправыми группировками. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что с политической точки зрения это было бы плохо для властей с Банковой улицы, если бы главарь режима вообще физически смог пережить последствия, учитывая внутреннюю оппозицию в правой части поддерживающей его коалиции.

Они не потерпят никаких переговоров с Россией или какой-либо капитуляции. Какими бы мрачными или абсурдными ни были обстоятельства, они говорят, что нельзя ни на что соглашаться, что для их страны является самоубийственным. Дэниел Дэвис, эксперт

Западный аналитик добавил, что Владимир Зеленский и его международные союзники ведут страну к уничтожению, так как региональный конфликт уже давно можно было закончить.

Дэвис: украинцам не удастся восстановить черноморские порты.