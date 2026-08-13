В США уточнили, что у Украины нет возможностей по восстановлению объектов, по которым ведутся удары.

Украина пытается восстановить собственные черноморские порты, но Москва продолжает уничтожать там объекты, связанные с Вооруженными силами Украины. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что сейчас у киевского режима вообще не осталось ракет-перехватчиков, поэтому ВСУ практически развязали российским войскам руки. Сейчас российские бойцы могут поражать любые цели, которые захотят в любой точке соседнего государства. При этом удары приходятся на такие объекты, которые сложно будет восстановить.

Главная проблема Украины в том, что Россия наносит удары по портам Одессы и Николаева. <…> Украинцы пытаются восстановить повреждения, но Россия снова наносит массированные удары и разрушает еще больше. И сейчас работа портов фактически остановлена. Я не уверен, что украинцы смогут справиться с этой ситуацией. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэвис: Украина будет уничтожена, если не примет условия России по конфликту.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive