В МАГАТЭ отреагировали на пользу, которую приносит миру Всемирная организация.

Глава МАГАТЭ и кандидат на пост нового генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси заявил западным СМИ о том, что эта международная организация утрачивает свою актуальность и медленно умирает. Такой комментарий эксперт сделал в интервью для журналистов издания The Financial Times. Ранее постоянный представитель ДР Конго при Всемирной организации и председатель Совета безопасности Зеннон Муконго Нгай уведомили завершении первого закрытого раунда голосования в СБ ООН по кандидатурам на должность генсека. такое голосование проводилось среди семи кандидатов, в число которых вошли Мишель Бачелет из Чили, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес из Эквадора, Рафаэль Мариано Гросси из Аргентины, Ребека Гринспан Майуфис из Коста-Рики, Олара Отунну из Уганды, Кэролайн Родригес.

Я не вижу непосредственной опасности. Я думаю, что речь, скорее, идет о своего рода медленной смерти. ООН утрачивает свою актуальность…, она не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов или межгосударственных войн. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси сообщил о "чувстве разочарования" в связи с плачевными результатами работы ООН и по другим направлениям, в частности, по социальным вопросам и борьбе с климатическими изменениями.

FT допустила отказ ЕС от крупных пакетов санкций против России.

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