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К началу 2027 года отреставрируют подстанцию "Горэлектротранса" на Большой Подьяческой
Сегодня, 15:01
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К началу 2027 года отреставрируют подстанцию "Горэлектротранса" на Большой Подьяческой

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Здание подстанции спроектировал в 1906 году архитектор Алексей Зазерский.

Петербург в следующем году завершит реставрацию исторической подстанции "Горэлектротранса" №5 на Большой Подьяческой улице. Об этом рассказали в Смольном 13 августа. 

Это одна из пяти первых городских подстанций, построенных в начале прошлого века. Обновление объекта проводят по программе "Сохраняя историю, движемся в будущее". Работы идут по графику, они выполнены наполовину. 

Здание подстанции спроектировал в 1906 году архитектор Алексей Зазерский. Для того времени это был передовой объект. Сейчас специалисты возвращают первоначальный облик фасадов, крыши и интерьера: они реставрируют штукатурный слой, кирпичную кладку, гранитную облицовку цоколя, а также восстанавливают козырек и витражи. 

Ранее на Piter.TV: в Московском районе начали строить путепровод над железной дорогой. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: горэлектротранс, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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