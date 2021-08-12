К началу 2027 года отреставрируют подстанцию "Горэлектротранса" на Большой Подьяческой

Здание подстанции спроектировал в 1906 году архитектор Алексей Зазерский.

Петербург в следующем году завершит реставрацию исторической подстанции "Горэлектротранса" №5 на Большой Подьяческой улице. Об этом рассказали в Смольном 13 августа.

Это одна из пяти первых городских подстанций, построенных в начале прошлого века. Обновление объекта проводят по программе "Сохраняя историю, движемся в будущее". Работы идут по графику, они выполнены наполовину.

Здание подстанции спроектировал в 1906 году архитектор Алексей Зазерский. Для того времени это был передовой объект. Сейчас специалисты возвращают первоначальный облик фасадов, крыши и интерьера: они реставрируют штукатурный слой, кирпичную кладку, гранитную облицовку цоколя, а также восстанавливают козырек и витражи.

Ранее на Piter.TV: в Московском районе начали строить путепровод над железной дорогой.

Фото: пресс-служба Смольного