Каршеринг "Ситидрайв" отменил плату за парковку в центре Петербурга

Час стоянки в Петербурге обходится от 100 до 360 рублей.

С 10 августа пользователи каршеринга "Ситидрайв" смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга. Изменения сервис вводит в рамках проекта по улучшению условий для клиентов.

Сейчас в городе действует платная парковка на 47 735 машино-мест. В зависимости от категории автомобиля и загруженности улицы час стоянки обходится от 100 до 360 рублей. Самая высокая ставка действует на участках, где занято более 80% парковочных мест.

В "Ситидрайве" считают, что бесплатная парковка для пользователей каршеринга поможет сделать поездки в центральные районы удобнее. При этом сама модель каршеринга позволяет снизить нагрузку на городские парковочные пространства: один автомобиль сервиса используется несколькими клиентами в течение дня. По оценке компании, петербургский автопарк "Ситидрайва" ежедневно освобождает до 20 тысяч парковочных мест за счет такого формата использования машин.

Каршеринг пользуется особой популярностью в Санкт-Петербурге. На одну машину здесь приходится до 45% поездок больше, чем в среднем по стране. И наша задача – предложить водителям доступный сервис с безопасным и комфортным подходом к аренде автомобилей. В рамках проекта по бесплатной парковке мы решили ответить на многочисленные просьбы клиентов и освободить их от вмененной ответственности и высоких платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга. Вадим Осауленко, директор бизнес-направления каршеринг в Ситидрайв

Отмечается, что у каршеринга нет льготных условий на парковку в центре Санкт-Петербурга, в связи с чем сервисы вынуждены покрывать расходы совместно с пользователями. При этом стоимость стоянки в центре зависит от категории автомобиля. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах действует дифференцированный тариф: чем выше загруженность парковки, тем дороже час.

Максимальная ставка в 2026 году составляет 360 рублей в час. Для сравнения, автомобилист, который оставляет машину в центре на девять часов в течение каждого рабочего дня, за месяц может потратить на парковку более 70 тысяч рублей.

В компании рассчитывают, что новые условия сделают каршеринг более привлекательным для поездок в центральную часть Петербурга и позволят пользователям не тратить дополнительные деньги на парковку.

Фото: Piter.tv