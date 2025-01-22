За три недели количество машин на газонах в Курортном районе уменьшилось на 94%

Однако усиленный мониторинг прибрежных территорий продолжается.

В Курортном районе комплексы Государственной административно-технической инспекции Петербурга 18-19 июля зафиксировали более 500 автомобилей на газонах. Через неделю таких случаев было 220, а в минувшие выходные – 30. Так, за три недели число нарушений сократилось на 94%.

Однако усиленный мониторинг прибрежных территорий продолжается. Штраф за стоянку на газоне составляет 3-5 тыс. рублей для физических лиц и от 150 тыс. рублей – для юридических лиц.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе. На него приходится свыше 18% всех нарушений правил стоянки. Всего за лето вынесли 10,1 тыс. постановлений за неправильную парковку.

Фото: пресс-служба ГАТИ