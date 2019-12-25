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ГАТИ Петербурга выдала свыше 700 ордеров на посадку деревьев
Сегодня, 9:40
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ГАТИ Петербурга выдала свыше 700 ордеров на посадку деревьев

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Чаще всего растения садят в Центральном, Пушкинском и Калининском районах.

В Петербурге продолжается осенняя посадка деревьев. В 2026 году Государственная административно-техническая инспекция выдала более 700 соответствующих ордеров. 

Работы завершили по 397 ордерам. Чаще всего растения садят в Центральном, Пушкинском и Калининском районах. Еще по 340 адресам до конца агротехнического периода посадки планируются в Пушкинском, Красногвардейском, Выборгском и Петродворцовом районах.

Ордера выдаются учреждениям городского комитета по благоустройству, администрациям районов и муниципальным властям. 

Наличие ордера позволяет учесть расположение инженерных сетей, чтобы в случае их ремонта не пришлось выкорчевывать свежие посадки.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что сад-трансформер на Исаакиевской площади закрывается на зимовку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, деревья
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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