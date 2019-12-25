ГАТИ Петербурга выдала свыше 700 ордеров на посадку деревьев

Чаще всего растения садят в Центральном, Пушкинском и Калининском районах.

В Петербурге продолжается осенняя посадка деревьев. В 2026 году Государственная административно-техническая инспекция выдала более 700 соответствующих ордеров.

Работы завершили по 397 ордерам. Чаще всего растения садят в Центральном, Пушкинском и Калининском районах. Еще по 340 адресам до конца агротехнического периода посадки планируются в Пушкинском, Красногвардейском, Выборгском и Петродворцовом районах.

Ордера выдаются учреждениям городского комитета по благоустройству, администрациям районов и муниципальным властям.

Наличие ордера позволяет учесть расположение инженерных сетей, чтобы в случае их ремонта не пришлось выкорчевывать свежие посадки. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.TV