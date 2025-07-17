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ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе
Сегодня, 10:21
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ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе

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На него приходится свыше 18% всех нарушений правил стоянки.

В Петербурге кроме Курортного района, на территории которого водители часто паркуются на газонах в прибрежных зонах, под особым вниманием Государственной административно-технической инспекции оказался и Выборгский район. На него приходится свыше 18% всех нарушений правил стоянки. 

Всего за лето вынесли 10,1 тыс. постановлений за неправильную парковку, из них 8,3 тыс. предупреждений – за остановку на газонах. Для устранения проблемы ГАТИ работает совместно с местными администрациями. 

Практика показывает, что системная работа с очагами и усиленный контроль позволяют менять привычки автомобилистов и делать город еще комфортнее. За первое полугодие 2026 года водители Петербурга стали на 25% реже нарушать городские правила. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: число оплат парковки в центре Петербурга сократилось на 37%. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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