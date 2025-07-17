ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе

На него приходится свыше 18% всех нарушений правил стоянки.

В Петербурге кроме Курортного района, на территории которого водители часто паркуются на газонах в прибрежных зонах, под особым вниманием Государственной административно-технической инспекции оказался и Выборгский район. На него приходится свыше 18% всех нарушений правил стоянки.

Всего за лето вынесли 10,1 тыс. постановлений за неправильную парковку, из них 8,3 тыс. предупреждений – за остановку на газонах. Для устранения проблемы ГАТИ работает совместно с местными администрациями.

Практика показывает, что системная работа с очагами и усиленный контроль позволяют менять привычки автомобилистов и делать город еще комфортнее. За первое полугодие 2026 года водители Петербурга стали на 25% реже нарушать городские правила. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: число оплат парковки в центре Петербурга сократилось на 37%.

Фото: пресс-служба ГАТИ