Число оплат парковки в центре Петербурга сократилось на 37%

В первом полугодии 2026 года водители оплатили парковку в центральной части Санкт Петербурга 9,1 млн раз. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 14,5 млн оплат.
Как сообщили в Комитете по транспорту, снижение числа оплат свидетельствует о достижении основной цели системы платных парковок. По мнению ведомства, она должна сокращать количество личного транспорта в центре города и стимулировать использование общественного транспорта.
Для автомобилистов продолжают работать 18 перехватывающих парковок, позволяющих оставить машину на окраине и продолжить путь на общественном транспорте. К слову, город полностью ввел в эксплуатацию автостоянку возле медицинского кластера в поселке Песочный, увеличив ее вместимость до 500 автомобилей.
Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.
Фото: Piter.TV
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